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| | Российский беспилотник «Охотник» впервые взлетит в сентябре

Российский беспилотник «Охотник» впервые взлетит в сентябре

Сегодня, 12:48

Ударный беспилотник «Охотник», созданный по технологии стелс, весящий 20 тонн и развивающий скорость до 1000 км/ч, пройдет первые летные испытания в сентябре. Об этом стало известно на форуме «Армия-2018».

 

Предположительно полноценный полет Су-70 «Охотник» совершит в 2019 году (дальность полета этого летательного аппарата может составлять 6 тыс. км). В сентябре будет совершен ряд взлетов и посадок, которые помогут проверить поведение агрегатов во время взлета, с беспилотником так же проводятся электронные испытания. Новый БПЛА будет предшественником истребителя шестого поколения.

Ожидается, что к 2020 году «Охотник» уже потупить на вооружение армии. Над его созданием работают компании «Сухой» и «МиГ».


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