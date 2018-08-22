В России полным ходом идет модернизация ракетных комплексов «Искандер»

По словам генерального инструктора предприятия - разработчика комплекса, (речь о «Конструкторском бюро машиностроения») Валерия Кашина, работы уже стартовали.

Также он отметил, что они идут полным ходом. К модернизации ракетных комплексов «Искандер» привлечены ведущие специалисты в отрасли.

«Работы ведутся полным ходом. Пока что это все, что я могу сказать по поводу модернизации ракетных комплексов «Искандер», - заявил Кашин, давая ответ на соответствующий вопрос прессы.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-полковник Олег Салюков рассказал, что создание аналогов «Искандер» иностранными государствами станет возможным не ранее 2025 года.

Многие западные аналитики, давая оценку таким ведущим комплексам, как «Искандер» или системе ПВО С-400, отмечают, что они отыгрывают ключевую роль во всей концепции ВС Российской Федерации. На Западе она также известна как «зона запрета доступа».

Напомним, что «Уралвагонзавод» заявил о том, что готовит новый тяжелый танк, который будет создан на основе знаменитой на весь мир «Арматы». Как быстро начнется разработка и все с ней связанное, зависит исключительно от решения Министерства обороны.

Николай Офицеров