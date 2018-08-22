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| | Оружие будущего: «Уралвагонзавод» готов создать новый тяжелый танк

Оружие будущего: «Уралвагонзавод» готов создать новый тяжелый танк

Сегодня, 11:07

Основой для него выступит платформа «Армата» с пушкой в 152 миллиметра. На данный момент все зависит от решения, которое примут в Минобороны. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УВЗ.

 

«Технический задел для того, чтобы создавать танки на платформе «Арматы» с повышенной дульной энергией для пушки действительно имеется. Решение пока остается только за заказчиком, а в этом случае это Министерство обороны России», - заявили представители «Уралвагонзавода», давая комментарий отечественной прессе.

На данный момент проходят испытания, в которых задействованы танки типа Т-14 «Армата» с орудиями калибра 125 миллиметров. Их разработкой также занимались представители «Уралвагонзавода». Боевая машина функционирует на гусеничной платформе «Армата» с необитаемой башней. Представлена данная модель была в апреле 2015 года. В 2017 году завод приступил к его серийному производству.

Впервые в истории мирового танкостроения танк тогда получил изолированную бронированную капсулу, в которой находится экипаж. В армию пока что планируется поставлять до сотни подобных машин. В сети, обсуждая новый танк, некоторые эксперты заявили, что будет он ничем иным, кроме как «оружием будущего».

В июле глава Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев спрогнозировал, что «Армата» прослужит в армии еще, как минимум, 25–30 лет.


Николай Офицеров
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