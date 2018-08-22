Гендир «Техмаша»: Россия обладает новыми образцами противолодочного оружия

Генеральный директор концерна Владимир Лепин пообщался накануне с прессой, рассказав о принципиально новых образцах вооружений, которые будут использоваться впоследствии.

Он отметил, что Россия обладает принципиально новыми образцами противолодочного оружия, а также добавил несколько интересных фактов о ходе работы над модификацией корректируемой авиационной бомбы «Загон-2». Данное взрывное орудие способно наносить фатальные поражения субмаринам и различным подводным лодкам.

«Проводится разработка принципиально новых образцов противолодочного оружия, которое по своим характеристикам значительно превосходит корректируемую авиационную бомбу «Загон-2Э», - заявил гендир «Техмаша», комментируя достигнутый прогресс.

Также уточняется, что «Загон-2Э» более чем в три раза превосходит бомбу-предшественницу «Загон-1», если учитывать эффективность поражения. Ранее представители концерна «Калашников» также выступали с заявлением о начальной стадии подготовки опытного образца автомата АК-308, который будет исполнен в калибре 7,62 мм.

Николай Офицеров