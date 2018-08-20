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| | Counter-Strike в реальности: Молниеносный штурм здания военной полицией попал на видео

Counter-Strike в реальности: Молниеносный штурм здания военной полицией попал на видео

Сегодня, 15:00

Военнослужащие быстро и оперативно предотвратили атаку захвативших склад боеприпасов «террористов».

 

В Хабаровске прошел первый этап учений военной полиции. Базой для маневров стал учебный центр подготовки младших специалистов танковых войск. Во время учений перед военнослужащими стояла цель предотвратить атаку условных террористов и освободить мирных граждан, взятых в плен.

С задачей военные справились на отлично, а их молниеносный штурм здания попал на видео. Ролик, который в сети назвали «Counter-Strike в реальности», опубликован телеканалом «Звезда».

 

После раздавшегося сигнала тревоги подразделение антитеррора прибывает на место происшествия и окружает захваченный условными противниками склад с боеприпасами. Под прикрытием военного самолета МИ-8 быстро проникает вовнутрь здания. Военным удается подавить сопротивление «террористов», не применяя оружие. Здание освобождают от «боевиком» и выводят граждан, оказавшихся в плену.

Учения с практикой проходят сразу в нескольких округах страны. Около 200 военнослужащих принимают участие в практической части маневров.

 

В рамках организованной Росгвардией всероссийской акции «Прокачай лето!», направленной на патриотическое воспитание молодежи, для воспитанников военно-патриотической смены лагеря «Ласточка» бойцы ОМОН провели специальные занятия по штурму здания и транспортировке раненых. Также были проведены уроки по рукопашному бою.


Мирослава Донцова
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