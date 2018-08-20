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| | В «Ростехе» рассказали о летных испытаниях модернизированной ракеты для «Панциря»

В «Ростехе» рассказали о летных испытаниях модернизированной ракеты для «Панциря»

Сегодня, 09:02

Планируется, что проведут их уже до конца текущего года. Характеристики снаряда, по словам Сергея Чемезова, главы ведомства, раскрывать пока не могут.

 

«Мы не можем раскрыть ее характеристики, но отмечу, что она будет превосходить свою предшественницу практически во всех параметрах», - заявил Чемезов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» предназначается для прикрытия гражданских и военных объектов от нападения с воздуха. В «Ростехе» отметили, что уже до конца года планируют провести полноценные испытания модернизированной ракеты, которая будет предназначаться для комплекса. Ранее Чемезов выступал с заявлением о том, что к концу текущего года будет утверждена программа по диверсификации производства в российском оборонно-промышленном комплексе.

В июне, как писали российские СМИ, государственная корпорация «Ростех» представила первую в Российской Федерации коммуникационную унифицированную систему, которая представляет собой аналог Skype.

Также инженерами холдинга «Швабе», который входит в «Ростех», был создан уникальный беспилотник, который обладает способностями различать цели даже в условиях нулевой видимости.


Николай Офицеров
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