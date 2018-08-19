Усовершенствованный вертолет Ми-26 совершил первый полет

Об удачном завершении тестирования отчитались представители холдинга «Вертолеты России». Летающий аппарат предназначался для Воздушно-космических сил (ВКС).

Анатолий Сердюков, занимающий должность индустриального руководителя авиационного кластера Ростеха, отметил, что государственная программа вооружения, рассчитанная на 2018–2027 годы, распределяет Ми-26 между различными войсками. После доработки тяжелым транспортным вертолетом могут заинтересоваться армии других стран, поскольку он обладает рядом преимуществ.

В планах разработчиков значится передача транспортного средства в распоряжение военнослужащим государственной армии, которые продолжат тестирование.

По словам специалистов, современный бортовой комплекс обороны позволяет существенно продлить срок эксплуатации машины. Кроме того, Ми-26 автоматизировали, сократив число членов экипажа, так как основные функции теперь будет выполнять техническое оборудование.

Пойда Анна