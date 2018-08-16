Военные перекрыли трассу Комсомольск – Хабаровск ради учений

Как утверждают очевидцы, прямо на дорогу сели несколько боевых самолетов.

Отмечается, что дорогу перекрыли ради для автотранспорта. Ограничено движение будет на участке с 91 по 93 километр. В задачу авиации будет входить взлет и посадка непосредственно на проезжей части. Именно по этой причине военные перекрыли трассу Комсомольск – Хабаровск.

Упомянутый аэродромный участок трассы предназначается специально для рассредоточения боевой авиации в случае, если над Российской Федерацией нависнет военная угроза. Помимо этого, она является запасной для гражданских лайнеров.

Также стало, насколько долго трасса будет блокирована военнослужащими. Движение будет ограничиваться 16 августа с 14 до 16 часов, а в дни 17, 20 и 21 августа - с 11:30 до 14 часов и с 16 до 18 часов. 23 августа по трассе нельзя будет проехать с 13 до 16:30.

Николай Офицеров