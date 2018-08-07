В России создан «вечный» ядерный реактор для атомных субмарин

Уникальность данного изобретения в том, что его резерв рассчитан на полный жизненный цикл подводной лодки соответствующего типа.

«Вечный» ядерный реактор для атомных субмарин представляет собой конкретно «сердце» реактора. В нем содержится ядерное топливо, а также центральная область, которая занимается управлением цепной реакции. Разработка таким образом является свидетельством того, что атомным субмаринам в будущем попросту не потребуется перезарядка ядерным топливом.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов признает, что перезарядка реактора подлодки происходит один раз в 5 – 10 лет. Данный процесс занимает приблизительно месяц. На это время боевой состав флота сокращается на единицу.

В документации также идет речь об испытаниях оптимизированной активной зоны для атомных подлодок четвертой генерации. Подчеркивается важность того, что ее успешная работа доказывает обоснованность всех решений, принятых на стадии проекта. Разработчиком является «ОКБМ Африкантов» из Нижнего Новгорода.

Именно они разрабатывают активные зоны для кораблей Военно-морского флота России. В создании реакторных установок, тепловыделяющих сборок и всего связанного с ними они занимают лидирующие позиции на рынке.

Николай Офицеров