Эксперты сравнили американские истребители с российским Су-35

Как оказалось, отечественная боевая машина почти по всем характеристикам превосходит все западные аналоги. Об этом отмечается в материале, размещенном National Interest.

Корреспондент издания утверждает, что американские истребители также довольно хороши. Он считает, что Су-35 сопоставим с лучшими представителями четвертого поколения, но возможность конкуренции с истребителями-невидимками пятого поколения (речь о F-22 и F-35) у него вызывает «существенные сомнения».

Как одно из главных преимуществ российского самолета, эксперт назвал его повышенную маневренность в условиях воздушного боя. Вместе со средствами радиоэлектронной борьбы она поможет Су-35 избежать ракет противников, направленных на него.

«Пока мне интересно лишь то, каковы шансы, что Су-35 при всей скорости и маневренности сможет приблизиться к американскому истребителю?» — говорится в публикации.

Су-35, по мнению сторонников его превосходства, может полагаться на систему наземных радаров с узкой пропускной полосой, а также бортовую следящую систему и радары с пассивной антенной решеткой. Отмечается также, что эти технологии нельзя считать совершенными, но они максимально помогают пилоту в боевых условиях.

Также в своем отчете Объединенная авиастроительная корпорация в своем отчете в июне 2018 года отметила, что наибольшим успехом на международном рынке, в перспективе, будут пользоваться российские самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130.

Николай Офицеров