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| | В 2018 году российские военные получат новую модель танка Т-90

В 2018 году российские военные получат новую модель танка Т-90

Сегодня, 10:41
В нынешнем году российские военные получат на вооружение новую модель танка Т-90М «Прорыв-3». Сейчас госконтракт реализуется.

В 2018 году российские военные получат новую модель танка Т-90

 

Сам контракт гласит, что одна половина военной техники будет полностью новой, а остальные – это обновленный танк Т-90, который модернизировали до уровня «Прорыв-3». Отметим, что созданием данной моделью машины занималась организация «Уралвагонзавод» (УВЗ). Также УВЗ занимается обновлением боевой машины Т-80, которую модернизируют до уровня Т-72БЗ. Танк Т-90М будет оборудован новой башней, а также мощным вооружением. В боевой машине будет установлена автоматизированная система управления. 125-миллимитровая пушка может использовать все виды боеприпасов.

Отметим, что боевая машина Т-90М разработана в рамках опытной работы «Прорыв-3». Данная разработка является обновлением Т-90АМ «Прорыв-2», а также экспортной версии Т-90МС.
Анна Котова
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