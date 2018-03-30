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| | В Минобороны сообщили о новом пайке для спецназа

В Минобороны сообщили о новом пайке для спецназа

Сегодня, 14:44
Из сообщения Минобороны стало известно, что для солдат спецназа России поступит более калорийный паек. Однако, перед введением в использование, продукты должны пройти испытания, в числе которых и медицинские.

В Минобороны сообщили о новом пайке для спецназа

 

Замглавы Минобороны сообщил, солдаты российского спецназа могут получить новый более калорийный паек. Но перед этим продуктам питания нужно пройти ряд испытаний, среди которых и медицинские.

Ранее гендиректор «Военторга», который подведомственен Минобороны, рассказал СМИ, что разрабатывается дополнительный к основному продуктовый паек для войск спецназа. Новый паек станет восьмым среди существующих наборов питания, которые поставляются солдатам войск РФ.

Также «Военторг» сообщил, что был запущен конкурс для российских дизайнеров одежды с премией в полмиллиона рублей. Для этого участникам нужно создать линии одежды в стиле милитари. Кроме денежного приза победителю будет предложен контракт в «Военторге».
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