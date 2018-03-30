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| | В России разрабатывают РСЗО для поражения беспилотников и вертолетов

В России разрабатывают РСЗО для поражения беспилотников и вертолетов

Сегодня, 11:49
Компания «Техмаш» занялась созданием реактивной системы залпового огня (РСЗО). Такое заявление сделал глава концерна Александр Кочин на технологической выставке ArmiHiTec-2018.

В России разрабатывают РСЗО для поражения беспилотников и вертолетов

 

На данном этапе основная задача предприятия – разработка боеприпасов для ударных беспилотных аппаратов. Сейчас организация занимается выпуском опытных образцов. В настоящее время в России производятся системы «Зенит» и «Охотник-У». РСЗО способны эффективно поражать цели на суше и в воздухе. Установка представляет особую опасность для дронов, находящихся на расстоянии 1,5-2 километра.

Разработкой заинтересовались десантники, бойцы войск специального назначения, морские пехотинцы и прочие. По заявлению Кочина, РСЗО будут заряжать снарядами калибра 50-80 мм. Обслуживание системы происходит в автоматическом режиме. Удаленное управление установкой позволит уничтожать объекты врага в условиях сниженной видимости из-за дыма и тумана.
Домбровский Сергей
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