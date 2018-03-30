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В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат»

Сегодня, 09:11
Представители Министерства обороны разместили видеозаписи испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты типа «Сармат». На размещенном на YouTube ролике показан запуск ракеты с космодрома Плесецк. Для «Сармата» это уже вторые испытания. Первые прошли в декабре прошлого года.

В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат»

 

В своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов во всем мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», а также подводных беспилотниках, авиационном ракетном комплексе и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой. Отмечается также наличие разработок, связанных с лазерным оружием.

Помимо этого, он рассказал о создании гиперзвукового оружия - системы «Авангард», которая способна лететь в плотных слоях атмосферы на дальность, соизмеримую с межконтинентальной. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.
Данное выступление президента сопровождалось кадрами с новой техникой, а также компьютерными моделями ее работы. Президент подчеркивает, при этом, что Россия не намерена кому-либо угрожать или нападать на какое-то суверенное государство.
Николай Офицеров
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