В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат»

Представители Министерства обороны разместили видеозаписи испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты типа «Сармат». На размещенном на YouTube ролике показан запуск ракеты с космодрома Плесецк. Для «Сармата» это уже вторые испытания. Первые прошли в декабре прошлого года.

Николай Офицеров

В своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов во всем мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», а также подводных беспилотниках, авиационном ракетном комплексе и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой. Отмечается также наличие разработок, связанных с лазерным оружием.Помимо этого, он рассказал о создании гиперзвукового оружия - системы «Авангард», которая способна лететь в плотных слоях атмосферы на дальность, соизмеримую с межконтинентальной. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.Данное выступление президента сопровождалось кадрами с новой техникой, а также компьютерными моделями ее работы. Президент подчеркивает, при этом, что Россия не намерена кому-либо угрожать или нападать на какое-то суверенное государство.