Согласно предоставленным данным, российские истребители дежурных сил ПВО были вынуждены в течение прошлой недели шесть раз подниматься в воздух, где они занимались проведением таких операций, как перехват и сопровождение летающих военизированных устройств других государств. При этом, невзирая на многочисленные попытки захвата, истребители РФ не позволили нарушить границы воздушного пространства государства.
Кроме того, российские воздушные силы также устроили одну разведывательную операцию на территории США, которая, в свою очередь, укладывалась в рамки договора, нацеленного на сокращении стратегического вооружения.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях