На протяжении минувшей недели у границ РФ были замечены 23 иностранных самолета, занимающихся разведывательными операциями. Эту информацию обнародовало издание «Красная звезда», которая выходит при поддержке Минобороны страны.

Пойда Анна

Согласно предоставленным данным, российские истребители дежурных сил ПВО были вынуждены в течение прошлой недели шесть раз подниматься в воздух, где они занимались проведением таких операций, как перехват и сопровождение летающих военизированных устройств других государств. При этом, невзирая на многочисленные попытки захвата, истребители РФ не позволили нарушить границы воздушного пространства государства.Кроме того, российские воздушные силы также устроили одну разведывательную операцию на территории США, которая, в свою очередь, укладывалась в рамки договора, нацеленного на сокращении стратегического вооружения.