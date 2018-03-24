Российские специалисты создают суперприцел для борьбы с беспилотниками

Российские специалисты начали работать над созданием суперприцелов - новейшей оптической системы для борьбы с беспилотниками.

Известно, что комплексы будут устанавливать на корабли, бронеавтомобили и другую военную технику. По словам источника, оптические системы разрабатываются для того, чтобы заблаговременно засекать беспилотные летательные аппараты на большом расстоянии и уничтожать их. Оптико-электронные комплексы отличаются показателями по точности координат. Как утверждает источник, опытные образцы таких суперприцелов уже готовы.Ранее стало известно, что в составе Росгвардии могут сформироваться спецподразделения для защиты от БЛА на особенно важных охраняемых территориях. Об этом заявил замдиректора ведомства Сергей Меликов. Ведомство рассматривает варианты создания специальных групп для тестирования новой техники борьбы с беспилотниками.