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| | Туристов из России и США оштрафовали за купание в римском фонтане

Туристов из России и США оштрафовали за купание в римском фонтане

Сегодня, 12:14

Согласно предварительной информации, общественный порядок нарушили три иностранных гостя 25-26 августа.

 

Туристов из России и США римская полицмя оштрафовала за купание в одном из наиболее известных фонтанов Вечного города Треви. В результате каждого из них оштрафовали на сумму 450 евро. Прежде за аналогичный поступок наказали и отдыхающих из Канады.

Ранее СМИ писали, что правоохранители Рима занимаются поискомм британских туристов, которые в оголенном виде купались в мемориальном фонтане Витториано. По словам очевидцев, один из нарушителей снял с себя нижнее белье и позировал перед окружающими.

Фонтан Треви построили в итальянской столице в XVIII веке. Два года назад из него достали бросаемые туристами монетки на сумму полтора миллиона евро. Данные деньги, по традиции, были отправлены на благотворительные цели.


Никита Готский

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