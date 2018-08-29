Туристов из России и США оштрафовали за купание в римском фонтане

Согласно предварительной информации, общественный порядок нарушили три иностранных гостя 25-26 августа.

Туристов из России и США римская полицмя оштрафовала за купание в одном из наиболее известных фонтанов Вечного города Треви. В результате каждого из них оштрафовали на сумму 450 евро. Прежде за аналогичный поступок наказали и отдыхающих из Канады.

Ранее СМИ писали, что правоохранители Рима занимаются поискомм британских туристов, которые в оголенном виде купались в мемориальном фонтане Витториано. По словам очевидцев, один из нарушителей снял с себя нижнее белье и позировал перед окружающими.

Фонтан Треви построили в итальянской столице в XVIII веке. Два года назад из него достали бросаемые туристами монетки на сумму полтора миллиона евро. Данные деньги, по традиции, были отправлены на благотворительные цели.

Никита Готский