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| | Таинственный свет в ночном небе напугал жителей Австралии

Таинственный свет в ночном небе напугал жителей Австралии

Сегодня, 20:27

Загадочная вспышка осветила территории материка.

 

Многие очевидцы из Западной Австралии рассказали о своих эмоциях во время увиденного странного света в темное время суток над континентом. Одни посчитали его падающим метеоритом, другие подумали. что это в атмосфере горит падающий на Землю космический мусор. Житель Австралии Ральф Гонсалво ехал по дороге, когда увидел свет. По его словам, он являлся таким ярким, что мужчина едва не ослеп. Придя в себя, он решил посмотреть, что произошло, когда заметил горящий в небе объект, быстро летящий к поверхности Земли.

Другой свидетель аномалии написал в соцсетях, что неизвестный летающий объект переливался разными цветами, после чего ударился о грунт и взорвался. Люди больше склоняются к версии, что видели именно метеорит, а не НЛО пришельцев или космический мусор.


Никита Готский

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