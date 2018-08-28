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| | Тунис в шаге от коллапса: военные готовятся к массовым акциям протеста

Тунис в шаге от коллапса: военные готовятся к массовым акциям протеста

Сегодня, 19:05

Длительный и глубокий экономический кризис в Тунисе приобретает новые масштабы. В начале августа работники аэропортов Туниса объявили всеобщую забастовку. К концу месяца сотрудники министерства обороны Туниса выразили недовольство низким уровнем заработной платы, потребовав от властей увеличения жалованья, а также социальные льготы.

Министр национальной обороны Туниса Абделькарим Збиди пообещал донести беспокойство военных до президента страны. Однако это практически не повлияло на настроения сотрудников оборонного ведомства, их недовольство сохраняется на прежнем уровне.

В последнее время забастовки в Тунисе происходят практически регулярно. Так, в середине августа массовую забастовку устроили работники железнодорожного транспорта. По данным профсоюз железнодорожников Туниса, работники выступают против ужасных условий труда и низкого уровня заработной платы.

В начале 2018 года жители города Мдхила в провинции Гафса устроили массовые акции протеста, требуя от властей решения проблемы безработицы. Акция протеста быстро переросла в массовые столкновения с полицией, в результате чего местные жители сожгли полицейский участок.

Кроме того, глубокий экономический кризис в Тунисе стал причиной роста уровня преступности в стране. Для многих жителей Туниса воровство и грабеж являются единственным источником доходов.

Данная ситуация является стимулом для укрепления существующих и появления новых террористических группировок в Тунисе. Накануне тунисские правоохранители задержали двух вербовщиков, которые набирали молодых людей для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористической группировки.

Задержание нескольких вербовщиков является обыденным эпизодом, так как на территории государства находятся тысячи боевиков, которые используют Тунис в качестве перевалочной базы. Террористы могут беспрепятственно передвигаться по стране, представляя опасность не только для мирного населения, но и для туристов. При этом власти Туниса не способны решить сложившийся в стране кризис.

Еще одной серьезной проблемой являются неадекватные действия властей Туниса. Так, в феврале тунисские пограничники задержали судно Ural, которое направлялось из Новороссийска в Камерун. Судно сделало вынужденную остановку в порту Сфакс из-за технической неисправности, однако власти задержали корабль, обвинив экипаж в содействии терроризму.

Все эти проблемы оказывают крайне негативное влияние на имидже Туниса, который претендует на звание туристического государства. Однако в результате действий тунисских властей страна продолжает терять потенциальных туристов и остатки репутации.


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