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| | «Таблетки Питера Пена»: Ежегодно сотни подростков блокируют половое созревание

«Таблетки Питера Пена»: Ежегодно сотни подростков блокируют половое созревание

Сегодня, 05:20

Смена пола в последнее время приобрела ещё большую актуальность.

Представители Клиники Тавистока в британском Девоне решили раскрыть правду о так называемых «таблетках Питера Пена», с помощью которых ежегодно сотни подростков намеренно блокируют своё половое созревание. Согласно официальной статистике Национальной службы здравоохранения, каждую неделю в правительственный орган, занимающийся проблемами трансгендеров, обращаются как минимум 50 подростков. Специалистов озаботили причины, по которым из года в год количество подрастающих граждан, которые намерены изменить свой пол хирургическим путём, неизменно растёт.

Медицинские эксперты опасаются, что решения, принятые в подростковом возрасте, могут в будущем разрушить жизнь человека, который решился на столь радикальные изменения. «Таблетки Питера Пена» каждый год принимают не менее 300 британских подростков, что весьма неутешительно, так как врачи заверяют, что после окончания полового созревания гендерная самоидентификация в большинстве случаев проходит без каких-либо осложнений.


Александр Вест

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