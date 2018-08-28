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| | Стало известно, сколько будет стоить королевская свадьба принцессы Евгении

Стало известно, сколько будет стоить королевская свадьба принцессы Евгении

Сегодня, 14:52

Многие поклонники королевской семьи утверждали, что принцесса Евгения всеми силами хочет обогнать Меган Маркл и сделать свою свадьбу ещё более незабываемой. Для этого внучка королевы Елизаветы не жалеет никаких финансов.

Сообщается, что самой дорогостоящей королевской свадьбой было бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В 2011 году паре пришлось выложить 7,2 млн. фунтов стерлингов только за одну охрану. Возможно, это имеет смысл, так как Уильям ближе всех находится к трону. В мае этого года состоялась свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая стоила бюджетное. По словам комиссара полиции Энтони Стансфельд, стоимость свадьбы обошлась от 2 млн до 4 млн фунтов.

Согласно новой информации, свадебное торжество 28-летней принцессы Евгении и её жениха 32-летнего бизнесмена Джека Бруксбанка может стоить, как и праздник Гарри с Меган. Известно, что на одну только безопасность уже выделили 2 миллиона фунтов стерлингов.


Светлана Славянская

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