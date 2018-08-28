69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу с поясом верности «Передумала разводиться»: Адвокат Петросяна раскрыл намерения Степаненко Стало известно, сколько будет стоить королевская свадьба принцессы Евгении Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты Ксения Собчак насмешила фанатов в Instagram пустым декольте Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей «Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет Учёные: Люди боятся делиться своими исцеляющими фекалиями В финальном сезоне «Игры престолов» может воскреснуть мертвый персонаж - соцсети Ученые: Мужчины-спортсмены чаще страдают от эректильной дисфункции «Матчи при свечах»: На стадионе «Самара-Арена» отключили свет за неуплату В Великобритании 25 человек умерли от взрывоопасных таблеток для похудения
| | Друг Гитлера раскрыл правду о сексуальных похождениях диктатора

Друг Гитлера раскрыл правду о сексуальных похождениях диктатора

Сегодня, 15:35

Безграничная власть помогала немецкому лидеру овладевать любыми женщинами.

Карл Вильгельм Краус во времена правления Адольфа Гитлера был его камердинером и близким другом, знающим о секретах и тайных увлечениях прославленного диктатора. Именно Краус в своих мемуарах раскрыл правду о сексуальных похождениях немецкого лидера, а также о том, почему он никогда не был женат. По словам Крауса, диктатор постоянно приглашал в свою резиденцию различных симпатичных актрис, которые привлекали его физически, удовлетворяя свои сексуальные потребности каждый раз с новой девушкой. Как только на улице Адольф Гитлер замечал какую-то красивую женщину, одного его восторженного отзыва хватало, чтобы его близкий приятель Вильгельм Брёкнер сразу же выяснял адрес барышни, впоследствии приглашая её в покои правителя. Выбора у девушек не было и им приходилось заходить в гости к Гитлеру, выполняя все его требования и прихоти.

По заверению Карла Вильгельма Крауса, Адольф Гитлер никогда не был женат из-за своих твёрдых убеждений в том, что он не сумеет обеспечить своей избраннице достойную семейную жизнь из-за его занятости и постоянного загруженного рабочего графика.


Александр Вест

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Зубы Гитлера рассказали о точной дате его смерти
Зубы Гитлера рассказали о точной дате его смерти

Благодаря доступу к останкам зубов и черепа Адольфа Гитлера, предоставленному Российской Федерацией, французские специалисты сумели установить точный временной…

В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера
В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера

По уровню продаж книга от Адольфа Гитлера «Майн кампф» стала популярнее книг из цикла произведений от писательницы Джоан Роулинг про волшебника Гарри Поттера.…

Мильштейн опровергла «правду» о сексуальных похождениях Домогарова
Мильштейн опровергла «правду» о сексуальных похождениях Домогарова

Певица решила не лезть в отношения актёра с его любовницами.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости