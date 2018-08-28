Друг Гитлера раскрыл правду о сексуальных похождениях диктатора

Безграничная власть помогала немецкому лидеру овладевать любыми женщинами.

Карл Вильгельм Краус во времена правления Адольфа Гитлера был его камердинером и близким другом, знающим о секретах и тайных увлечениях прославленного диктатора. Именно Краус в своих мемуарах раскрыл правду о сексуальных похождениях немецкого лидера, а также о том, почему он никогда не был женат. По словам Крауса, диктатор постоянно приглашал в свою резиденцию различных симпатичных актрис, которые привлекали его физически, удовлетворяя свои сексуальные потребности каждый раз с новой девушкой. Как только на улице Адольф Гитлер замечал какую-то красивую женщину, одного его восторженного отзыва хватало, чтобы его близкий приятель Вильгельм Брёкнер сразу же выяснял адрес барышни, впоследствии приглашая её в покои правителя. Выбора у девушек не было и им приходилось заходить в гости к Гитлеру, выполняя все его требования и прихоти.

По заверению Карла Вильгельма Крауса, Адольф Гитлер никогда не был женат из-за своих твёрдых убеждений в том, что он не сумеет обеспечить своей избраннице достойную семейную жизнь из-за его занятости и постоянного загруженного рабочего графика.

Александр Вест