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| | Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты

Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты

Сегодня, 14:04

Поклонники королевской семьи всё чаще стали замечать, как маленькая дочка Кейт Миддлтон и принца Уильяма похожа на свою прабабушку. Недавно у принцессы появилось необычное хобби, которое ей передалось от королевы Елизаветы II.

Фанаты ранее в соцсетях пользователи обсуждали, что Кейт Миддлтон буквально родила точную копию королевы Елизаветы II: девочка сильно напоминает чертами лица монарха, которые невозможно не отметить. Однако теперь и вкусы маленькой наследницы говорят о ом, что Шарлотта действительно является «клоном» своей прабабушки. Недавно у 3-летней девочки обнаружили любовь к лошадям, из-за чего принцесса в таком раннем возрасте уже начала брать уроки верховой езды.

Стоит отметить, что королева также питает страсть к лошадям и в 92-летнем возрасте продолжает посещать королевскую конницу. Более того, Шарлотта будет заниматься с инструктором Наташей Бейкер, которая многие годы работала с Елизаветой II.


Светлана Славянская

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