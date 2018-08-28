Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты

Поклонники королевской семьи всё чаще стали замечать, как маленькая дочка Кейт Миддлтон и принца Уильяма похожа на свою прабабушку. Недавно у принцессы появилось необычное хобби, которое ей передалось от королевы Елизаветы II.

Фанаты ранее в соцсетях пользователи обсуждали, что Кейт Миддлтон буквально родила точную копию королевы Елизаветы II: девочка сильно напоминает чертами лица монарха, которые невозможно не отметить. Однако теперь и вкусы маленькой наследницы говорят о ом, что Шарлотта действительно является «клоном» своей прабабушки. Недавно у 3-летней девочки обнаружили любовь к лошадям, из-за чего принцесса в таком раннем возрасте уже начала брать уроки верховой езды.

Стоит отметить, что королева также питает страсть к лошадям и в 92-летнем возрасте продолжает посещать королевскую конницу. Более того, Шарлотта будет заниматься с инструктором Наташей Бейкер, которая многие годы работала с Елизаветой II.

Светлана Славянская