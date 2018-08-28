Невеста отменила свадьбу и бросила жениха за отказ сделать из неё Ким Кардашьян

Девушка не поняла, почему жених отказался вложить в церемонию минимум $60 тысяч.

В результате отказ оказался для девушки настолько роковым, что она отказалась смирится с тем, что у них с женихом растет совместный сын, а вместе они были уже более шести лет. Когда дело дошло до свадьбы с размахом, как у Ким Кардашьян, все отошло на задний план, в том числе эмоции и чувства.

«Я с болью в сердце сообщают, что свадьба отменяется. Простите, что сообщаю об этом за 4 дня до церемонии», - заявила девушка, добавив «катастрофический» факт о том, что к этому дню пара смогла накопить лишь 15 тысяч долларов, однако местный экстрасенс, к которому заглянула поклонница Ким посоветовала ей вложиться в церемонию серьезнее.

В результате девушка начала требовать деньги с гостей в качестве подарка, причем подавалось все под таким соусом, что «или деньги, или их не пускают на свадьбу». Интересно, что каждому была выдана фиксированная сумма – каждый гость должен был скинуться по полторы тысячи долларов. Хуже всех оказалось подружке невесты и родителям жениха – по пять и три тысячи долларов, соответственно.

В результате на свадьбу никто и не пришел, потому как отозвались лишь восемь человек, среди которых не было ни лучшей подруги детства привередливой невесты, ни родителей супруга.

Девушка попыталась собрать деньги сама, но точку поставил бойфренд. Он заявил, что ситуация зашла слишком далеко, а потому лучше они устроят свадьбу поскромнее в Лас-Вегасе. От этих слов у нее случилась паническая атака и она незамедлительно разорвала с ним отношения.

Интересно и то, что деньги, которые некоторые гости выслали на свадьбу, бывшая невеста возвращать отказалась. Их она планирует потратить на поездку в Южную Америку, где будет искать «душевную гармонию».

Николай Офицеров