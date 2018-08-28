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| | В Аргентине появилась огромная посадочная площадка для НЛО в форме звезды

В Аргентине появилась огромная посадочная площадка для НЛО в форме звезды

Сегодня, 10:21

В Аргентине на территории пустыни появилась загадочная посадочная площадка, которая сделана в форме звезды. Автор данного произведения сказал, что пришельцы заставили его сделать это, так как они скоро прибудут на Землю.

Вернер Яйсли рассказал, что построил необычную посадочную площадку для приземления НЛО, которая имеет просто огромные масштабы. Звезда в диаметре 48 метров выложена белыми камнями, заинтересовала не только туристов но и уфологов. Мужчина утверждает, что через телепатическую связь гуманоиды вынудили его построить данную площадку.

Мужчина говорит, что в скором времени целая армия пришельцев прибудет на Землю, чтобы поработить людей. Стоит отметить, что «космодром» для инопланетян Яйсли строил десять лет.


Светлана Славянская

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