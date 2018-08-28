Настоящий герой: Пилот на полной скорости посадил самолет со сломанными крыльями

Чудеса пилотирования смогли увидеть в аэропорту Манчестера.

Там пилот авиакомпании Jet2 несмотря на то, что самолет двигался на полной скорости и у него были сломаны оба крыла, смог приземлить его в воздушную гавань. Изначально планировалось, что приземление пройдет в Лидсе, но покружив около часа над аэропортом, пилот объявил, что закрылки неисправны, а именно они отвечают за сбрасывание скорости, потому теперь ему придется совершить аварийную посадку, но уже в другом аэропорту. Следовал авиалайнер с греческого острова Крит.

«Нам пришлось принимать критическое решение о том, чтобы направлять в аэропорт Манчестера, потому как там длиннее посадочная полоса, что позволило бы совершить более плавную посадку», - дал комментарий официальный представитель Jet2.

Одна пассажирка после посадки заявила, что считает пилота настоящим героем, потому как он из-за своего высокого профессионализма смог спасти жизни всем пассажирам на борту.

«Это очень хороший пилот. После посадки он вышел, чтобы пообщаться с каждым из нас. Это было очень великодушно», - заявила 42-летняя пассажирка, находившаяся на борту с дочкой.

В компании добавили, что многие пассажиры, несмотря на успешное приземление, потеряли сознание из-за страха. Все та же пассажирка добавила, у нее складывалось впечатление, что лайнер не остановится никогда, ведь он «ехал и ехал».

Николай Офицеров