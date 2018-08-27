МЖМ разрушил семью: Американка променяла мужа на любовника после секса втроем

До секса втроем они были обычной семьей, состоящей из отца, матери и двоих детей, однако теперь все может рухнуть в один момент.

Американка променяла мужа на любовника после секса втроем. По словам 43-летнего героя истории, пара имела богатый сексуальный опыт, они перепробовали различные «игрушки» из специализированного магазина, а также вдохновлялись сценами из эротических фильмов, но все равно заскучали и решили испытать новые ощущения.

Супруг связался на сайте с 37-летним парнем, согласившимся на интимные отношения втроем без каких-либо запретов. Однако после этого женщина повела себя довольно странно, она продолжала переписываться с экс-партнером, что не нравилось ее мужу.

Неверная супруга утверждала, что с помощью общения она восполняла дефицит внимания и весело проводила время, однако муж заподозрил, что она влюбилась в парня и оказался прав. В один из дней под предлогом посещения курсов американка хотела отправиться к любовник, но супруг остановил ее, в результате чего разгорелся скандал. Сейчас пара находится на грани развода, однако мужчина не готов разрушить семью и намерен бороться до последнего.

Пойда Анна