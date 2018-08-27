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| | Королева Елизавета II сообщила о любимом сериале, чем и удивила фанатов

Королева Елизавета II сообщила о любимом сериале, чем и удивила фанатов

Сегодня, 12:26

Британские таблоиды рассказали одну интересную новость о королеве Елизавета II. Как оказалось, Ее Величество является поклонницей сериалов и имеет даже один любимый.

Королева Елизавета II сообщила, что очень любит сериал британский телесериал «Корона», в сюжете которого положена история королевской семьи в середине XX века. Данная новость удивила фанатов, поскольку многие предполагали, что члены такой знатной семьи не увлекаются просмотром сериалов.

Более того, муж королевы герцог Эдинбургский также смотрит сериал «Корона» вместе с супругой. Принц Филлип отмечает, что они уже посмотрели все сезоны и очень рады актерскому составу. Напомним, что Елизавету II сыграла актриса Клэр Фой, а герцога Эдинбургского - Мэтт Смит.


Светлана Славянская

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