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| | СМИ: Меган Маркл обманула своего отца, который мечтает снова увидеть дочь

СМИ: Меган Маркл обманула своего отца, который мечтает снова увидеть дочь

Сегодня, 10:43

Отец Меган Маркл в очередной раз пожаловался на свою знаменитую дочь. На этот раз 74-летний Томас Маркл сообщил, что герцогиня обманула его, чем и ранила до глубины души.

Представители Кенсингтонского дворца проинформировали, что Меган Маркл окончательно потеряла доверие к своему отцу. Томас Маркл рассказал, что получил надежду на примирение с Меган, когда ему прислали номер телефона герцогини Сассекской, по которому мужчина якобы мог связаться с дочерью. Когда Томас стал звонить выяснилось, что номер является заблокированным.

Мужчина утверждает, что мечтал снова увидеть или хотя бы услышать голос дочери, однако Меган специально обманула его, когда дала неверный номер. Королевский комментатор Виктория Арбитр прояснила ситуацию сказав, что пока члены королевской семьи не верят, что Томас прекратит говорить со СМИ. По этой причине сейчас какое-либо примирение является невозможным.


Светлана Славянская

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