Крупнейший на планете китайский самолет-амфибия прошел летные испытания

Закончились они успешно. AG600 «Цзилун» совершил перелет из города Чжухай в город Цзинмэнь, что в провинции Хубэй.

Крупнейший на планете китайский самолет-амфибия планируют использовать для мониторинга морской среды, а также регулярных грузоперевозок. Взлетная масса составляет более 53 тонн, а скорость может развиваться вплоть до 500 километров в час, если брать в учет дальность полета вплоть до 4,5 тысяч километров и продолжительность нахождения в воздухе до 12 часов. Летные испытания, проведенные китайцами накануне, оказались крайне успешными, о чем сообщили в местных профильных службах.

14 мая главный конструктор проекта Хуан Линцай отметил, что для максимально качественного обслуживания самолета к 2021 году самолет должен получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации.

Китайские инженеры добавили также, что использовать самолет планируют для тушения лесных пожаров, а также проведения спасательных работ разной степени сложности на воде. Не исключаются также доставки грузов на отдаленные острова в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай.

Николай Офицеров