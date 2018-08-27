Чтение и математика: Трехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу

В прошлом году СМИ сообщали о том, что дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в детский сад, теперь же девочка будет обучаться в специализированной школе. Сообщается, что в таком раннем возрасте девочка уже будет изучать чтение и математику.

Британские таблоиды проинформировали, что трехлетнюю принцессу Шарлотту можно поздравить с зачислением в новую школу, которая предназначена для детей от трех до пяти лет. Девочка будет ходить в школу 5 дней в неделю , где будет обучаться в течение трех часов. Само учебное заведение расположено на территории церкви Святой Троицы в районе Кенсингтон.

Сообщается, что Шарлотта будет начинать изучать первые этапы чтении, письма и математики. В школе присутствует широкий спектр уроков для детей, включая искусство и музыку. Также дети будут учить стихи и играть в образовательные игры.

Светлана Славянская