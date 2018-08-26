Оружие и жестокость: Принц Уильям впервые взял 5-летнего сына на охоту

5-летний наследник британского престола принц Джордж впервые побывал на охоте вместе со своим отцом. Однако поклонники посчитали, что жестокость охоты может негативно отразиться на психике юного принца.

Принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон и тремя детьми отправились в шотландский замок Белморал, где королевская семья по традиции проводит свой летних отдых. Сообщается, что принц Уильям первым делом отправился на охоту, где отстреливал рябчиков. Поклонники были удивлены, когда узнали, что 5-летний Джордж также присутствовал на охоте.

Пользователи Сети заявили, что считают некорректным тот факт, что юного принца с малых лет приучать к жестокости и холодному оружию, так как мальчик является будущим королем Великобритании. Сами герцоги Кембриджские не ответили на возмущенные комментарии поклонников.

Светлана Славянская