Кейт Миддлтон в новом образе затмила королеву Елизавету в Шотландии

Герцогиня Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля. На этот раз наряд супруги принца Уильяма затмил даже королеву Елизавету во время совместной поездке в Шотландию.

26 августа Кейт Миддлтон и королеву Елизавету заметили на территории Шотландии, куда члены королевской семьи приехали провести время в родовом замке Балморал. Папарацци сфотографировали королеву и герцогиню, пока они ехали в автомобиле. Не изменяя своим традициям Елизавета II для выхода в свет выбрала яркий наряд своего любимого голубого цвета.

Однако поклонники больше были поражены образом Кейт Миддлтон, которая порадовала стильным нарядом в серых оттенках. Модные критики заявили, что на этот раз 36-летняя герцогиня затмила 92-летнюю королеву, поскольку предпочла наряд более сдержанных цветов.

Светлана Славянская