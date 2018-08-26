Гигантский кальмар-мутант обнаружен на пляже в Новой Зеландии

Находка, сделанная тремя братьями - Дэниелом, Джеком и Мэтью - на пляже Веллингтона, достигала в длину 4,2 метров. Морское чудовище превосходило в размерах даже некоторых акул, с которыми им приходилось сталкиваться при погружении.

Шокированные мужчины измерили кальмара с помощью рулетки, однако они не представляли, что с ним делать, поэтому обратились за помощью к сотрудникам Национального института водных и атмосферных исследований (НИВА). Специалисты смогли доставить мутанта в свою лабораторию для дальнейших исследований.

По мнению представителя отдела охраны природы, найденный монстр в действительности представляет собой гигантского кальмара, который «встречается довольно редко, но не является уникумом».

Братья-дайверы обнародовали снимок своей находки в соцсети Facebook, где за короткий промежуток времени он собрал рекордное количество просмотров и комментариев. Один из пользователей сравнил находку братьев с чучелом гигантского кальмара, выставленного в музее Те Папе в Веллингтоне. Другой подписчик назвал мутанта, «кучей слипшихся маленьких кальмаров».

Со слов молодых людей, кальмар принес им удачу, поскольку в этот день они получили богатый улов, состоящий из большого количества съедобных морских улиток, и масляной рыбы.

Пойда Анна