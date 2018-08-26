«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

На Google Maps нашли призрак ребенка, который разгуливал по кладбищу «Выборы-выборы»: В Израиле запретили концерт Королёвой «Не разрушайте семью!»: Фанаты убеждают Анжелику Варум простить мужа-изменщика Портативная колонка от Xiaomi получила название в честь Элвиса Пресли Оригинальный компьютер Apple-1 уйдет с молотка на аукционе «Никакой наживы»: Миллионный гонорар не убедил Викторию Бекхэм вернуться в Spice Girls Неужели грудь накачала: Новое фото Бузовой удивило пользователей Отчаявшийся отец Меган Маркл просит дочь и принца Гарри о последнем шансе на примирение Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару Фанаты раскритиковали Ани Лорак за злоупотребление пластикой и сравнили с «трансвеститом» Учёные разработали безопасный метод для борьбы с сердечным приступом «Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию
| | Отчаявшийся отец Меган Маркл просит дочь и принца Гарри о последнем шансе на примирение

Отчаявшийся отец Меган Маркл просит дочь и принца Гарри о последнем шансе на примирение

Сегодня, 15:07

Отец Меган Маркл снова появился в СМИ. Однако на этот раз мужчина не намерен осквернять королеву Елизаветы или Меган Маркл. Мужчина хочет наконец-то помириться с дочерью.

Томас Маркл просит свою младшую дочь Меган и её супруга принца Гарри дать ему последний шанс, чтобы все-таки извиниться перед парой и сказать, как он сильно любит Меган. 74-летний мужчина надеется, что ему удастся примирится с супругами Сассекскими. Доверенное лицо королевской семьи сообщает, что Томас собирается отправится из Торонто на западное побережье США, чтобы увидеть Меган.

Напомним, что отчаявшийся отец уже три месяца не может ни увидеть, ни поговорить с Меган. Причина заключается в том, что ранее Томас неоднократно давал интервью за деньги, где очернял репутацию не только Меган, но и всей королевской четы.


Светлана Славянская
Новости по теме
Принц Гарри на днях впервые встретится с отцом Меган Маркл
Принц Гарри на днях впервые встретится с отцом Меган Маркл

Британские СМИ проинформировали, что сразу же после королевской свадьбы принц Гарри и Меган Маркл отправились в поездку в Мексику, чтобы навестить отца невесты…

Снова скандал: Сестра Меган Маркл публично унизила герцогиню в день её рождения
Снова скандал: Сестра Меган Маркл публично унизила герцогиню в день её рождения

Саманта Маркл снова продолжает скандал со своей сводной сестрой Меган Маркл. На этот раз женщина в популярной соцсети публично унизила супругу принца Гарри…

Отец Меган Маркл считает, что дочери станет легче после его смерти
Отец Меган Маркл считает, что дочери станет легче после его смерти

 После того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, её отношения с родственниками значительно ухудшились. С отцом она не разговаривает на протяжении…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости