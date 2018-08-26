Отчаявшийся отец Меган Маркл просит дочь и принца Гарри о последнем шансе на примирение

Отец Меган Маркл снова появился в СМИ. Однако на этот раз мужчина не намерен осквернять королеву Елизаветы или Меган Маркл. Мужчина хочет наконец-то помириться с дочерью.

Томас Маркл просит свою младшую дочь Меган и её супруга принца Гарри дать ему последний шанс, чтобы все-таки извиниться перед парой и сказать, как он сильно любит Меган. 74-летний мужчина надеется, что ему удастся примирится с супругами Сассекскими. Доверенное лицо королевской семьи сообщает, что Томас собирается отправится из Торонто на западное побережье США, чтобы увидеть Меган.

Напомним, что отчаявшийся отец уже три месяца не может ни увидеть, ни поговорить с Меган. Причина заключается в том, что ранее Томас неоднократно давал интервью за деньги, где очернял репутацию не только Меган, но и всей королевской четы.

Светлана Славянская