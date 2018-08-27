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| | Американцы собрали 400 тысяч долларов для бездомного и «прикарманили» их

Американцы собрали 400 тысяч долларов для бездомного и «прикарманили» их

Сегодня, 00:30

Жители Филадельфии обещали купить своему «подопечному» дом и машину, но вместо этого он получил вагончик и старый пикап. Бездомный подозревает, что оставшиеся средства семья потратила на новый автомобиль и отпуск.

 

В ноябре 2017 года все жители США узнали историю бездомного Джонни Боббита. О нем соотечественникам рассказала жительница Калифорнии Кейт Макклюр. Женщина сообщила, что ее автомобиль заглох на трассе, а Джонни Боббит на последние 20 долларов купил ей канистру бензина и донес ее до машины. В знак благодарности Кейт Макклюр вместе со своим парнем Марко Д’Амико организовали краудфандинговую кампанию по сбору средств, чтобы помочь бездомному снять жилье. Пара планировала собрать около 10 тысяч долларов, но уже через месяц сумма пожертвований превысила 300 тысяч. Тогда американцы решили, что купят Джонни Боббиту автомобиль и жилье, а оставшиеся средства положат на его счет.

 

Недавно Джонни Боббит пообщался с журналистами The Philadelphia Inquirer. Он рассказал, что американцы собрали для него 400 тысяч долларов, но в результате «прикарманили» деньги. Вместо обещанного он получил дом на колесах, который пара установила на своем заднем дворе, и подержанный пикап, сломавшийся через некоторое время. Джонни Боббит считает, что Кейт Макклюр и Марко Д’Амико потратили собранные средства на новый BMW и на отпуск в Калифорнии, Флориде и Лас-Вегасе. Пара утверждает, что Джонни Боббит тратил все деньги на наркотики, поэтому они были вынуждены ограничить его доступ к средствам. Они пообещали отдать деньги, когда он излечится от зависимости и найдет работу.


Виктория Озерова
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