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| | В собственном доме женщину напугал «мастурбирующий » призрак

В собственном доме женщину напугал «мастурбирующий » призрак

Сегодня, 11:29

Благопристойная мать сообщила об окутанном мистикой происшествии в одном из пабликов в Сети. В

 

По словам женщина, в районе 01:00 их с партнером разбудил скрип двери в спальню, однако изначально они не испугались, поскольку решили, что к ним рвется ребенок. Сын пострадавшей периодически просыпается ночь и приходит в ее комнату пожаловаться на приснившийся кошмар, но дальше все пошло не по плану. Спустя несколько минут дверь захлопнулась, но никто не вошел.

Мужчина встал, дабы проверить ребенка и наткнулся на влажное пятно на полу непонятного происхождения, тогда как мальчик, к всеобщему удивлению, крепко спал в своей комнате. Пара подумала, что пятно на полу дело «рук» собаки, но она также крепко спала в гостиной. Поразмыслив, женщина пришла к единственному правильному выводу, в ее доме завелся мастурбирующий призрак, оставляющий за собой лужи. Пользователи высмеяли страхи матери, заверив ее в причастности к небольшой «аварии» либо сына либо собаки. Они даже посоветовали ей «понюхать лужу» и точно определить ее происхождение.


Пойда Анна
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