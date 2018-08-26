Питон-мутант наводит страх на жителей Флориды

Монстр представляет собой гибрида бирманского и индийского питона. При этом его уникальная особенность заключается в неприхотливости, так как эта «супер-змея» способна населять не только болотистую местность, но и сушу.

Уникальное открытие ученые сделали случайно, когда во Флориде пытались подробнее изучить так называемую «динамику вторжения». В рамках эксперимента они исследовали 400 змей, большинство из них представляли собой бирманских питонов, ареалом обитания которых являются влажные болотистые местности. Однако среди подопытных образцов присутствовали также индийские питоны предпочитающие жить в сухом, горном массиве.

По словам руководителя исследования Маргарет Хантер, особое внимание они уделяли структуре популяции, способной пролить свет на места размножения питонов, а также динамику вторжения.

Специалисты столкнулись с уникальным образцом питона, скрещенным из двух видов, в результате чего он пробрел высокую скорость передвижения и стал более опасным для людей. По их прогнозам, благодаря своим новым способностям питон-мутант могут начать «захват» новых территорий, лежащих за пределами болотистых местностей. Более того, «супер-змеи» уже уничтожили многих родных обитателей Флориды, в том числе кроликов, лис и енотов.

Пойда Анна