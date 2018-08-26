Тайна ужасного шрама: Кейт Миддлтон перенесла операцию на голове

Представители Кенсингтонского дворца раскрыли тайну шрама на голове Кейт Миддлтон, который заметили поклонники. Как выяснилось, герцогиня перенесла операцию на голове, о которой предпочитает не вспоминать.

Многие пользователи Сети на фотографиях Кейт Миддлтон заметили ужасный шрам, который не удалось скрыть под прической. И если одни фанаты ошибочно принимали шрам за наращивание волос, то другие обеспокоенные поклонники предположили, что Кейт, возможно, подверглась экстренной операции, чтобы удалить опухоль.

Чтобы положить конец сплетням и обсуждениям в Сети, представители Кенсингтонского дворца заявили, что шрам связан с детской операцией. В результате артериовенозной мальформации у герцогини хирургическим путем удалили родимое пятно, после которого и остался шрам на голове.

Светлана Славянская