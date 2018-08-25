Фанат Gamescom «сходил в туалет» прямо в зале ради сохранения места в очереди

В Кёльне в период с 21 по 25 августа проходит выставка компьютерных игр. На этом мероприятие собралось огромное количество людей, поэтому добраться к новинкам оказалось не так просто.

Фанат Gamescom не захотел уступать своего места в очереди и «сходил в туалет» по большому прямо в зале. Для этого он приготовил пакет, а находящиеся рядом люди ничего не смогли поделать с этим человеком. После завершения процесса дефекации он оставил бумажный кулек в павильоне на полу. В итоге в зале появился неприятный запах, а фекалии моментально растоптали тысячи ног. На Gamescom присутствовали в том числе дети. Один ребенок почувствовал недомогание из-за неприятного запаха, в результате его врывало.

Сотрудники Epic Games отрицают информацию об этом событии. В социальных сетях быстро распространились сведения о случившемся. Пользователи предлагают из-за данного происшествия сделать в симуляторе выживания Fortnite гранату, наполненную фекалиями. Именно возле стенда этой игры испражнялся фанат Gamescom.

Домбровский Сергей