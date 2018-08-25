В небе Таиланда рывками пролетел странный НЛО

Объект, полностью соответствующий человеческим представлениям о летающих тарелках, мелькнул на большой скорости и исчез за облаками.

Автор ролика сам не ожидал увидеть НЛО на кадрах видео. Когда он снимал панораму из иллюминатора летящего над Таиландом самолёта, то ничего, кроме облаков, не видел. Впоследствии, просматривая дома отснятый материал, он заметил странный объект, который пролетел рывками с высокой скоростью. Разместив это видео в Сети, он выслушал массу мнений относительно увиденного.

Некоторые пользователи согласились с автором и подтвердили, что именно так выглядит и ведёт себя внеземной космический корабль. Характер его движения и скорость говорили об инопланетном происхождении. Скептики возразили, что это заурядное атмосферное явление, которое автор принял за физический предмет. Они уверяли, что это вполне мог быть реверсивный след от другого самолёта, тающий в облаках. Как бы то ни было, но это не первый случай наблюдения НЛО в небе Таиланда. Местные крестьяне часто отчетливо видят яркие огни быстро передвигающиеся по небосводу. Плохое освещение их деревень позволяет хорошо рассмотреть ночью светящиеся объекты.

Дмитрий Брокгауз