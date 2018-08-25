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| | Женщина осталась девственницей после четырёх лет ежедневного секса

Женщина осталась девственницей после четырёх лет ежедневного секса

Сегодня, 12:51

Супруги неправильно занимались сексом, о чём узнали лишь от врачей.

В одном из китайских сёл 24-летняя женщина вместе со своим 26-летним мужем в течение четырёх лет безуспешно пыталась забеременеть, ежедневно посвящая себя исполнению супружеского долга. После долгих стараний молодая пара решила проконсультироваться у медицинских специалистов, чтобы выяснить, почему им не удаётся продолжить свой род. Врач, обследовавший китаянку, с уверенностью заявил, что она, несмотря на частые старания супруга, таинственным образом сумела сохранить свою девственность.

Сперва специалист заподозрил наличие некоего недуга или отклонения, которое могло препятствовать оплодотворению, однако в ходе разъяснительной беседы выяснилось, что пара всё это время прибегала к анальному, а не традиционному сексу, поэтому девушка и осталась девственницей. Благодаря специальной брошюре по сексуальному воспитанию и личным советам медиков китаянке удалось забеременеть уже спустя несколько месяцев после обследования.


Александр Вест
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