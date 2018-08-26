Британцы протестируют работоспособность сетей 5G на железной дороге

В идеале новинка должна обеспечить доступ к скоростному Internet на протяжении всего пути.

Руководители Великобритании распорядились протестировать работоспособность сетей 5G на железной дороге. От технологии ожидают повышенной пропускной способности при сравнении с форматом 4G. При этом к базовой станции должны подключаться больше гаджетов. Скорость передачи информации составит несколько десятков мегабит в секунду. К сети 5G можно подключить сотни тысяч датчиков.

Британцы протестируют новую технологию на участке железной дороги от Лидса до Манчестера. Технические специалисты установят всё необходимое оборудование на этой территории. Власти Объединенного Королевства выделят требуемую сумму денег на осуществление испытания 5G. По результатам тестирования чиновники примут решение о внедрении новой технологии на территории всей страны. На выходе планируют получить высокоскоростной доступ к Internet на железной дороге.

На законодательном уровне данную инициативу политики поддержали в 2017 году. Каждый желающий британец получит доступ к сети 5G 2020 году. В труднодоступных районах проект реализуют с помощью кабельных систем.

Домбровский Сергей