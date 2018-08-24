Apple принимает уволенных сотрудников Tesla на работу

Рабочие стали трудиться над проектом «яблочного» гиганта по разработке электрокаров Project Titan, но и принимать участие в создании ПО, экранов и иной техники.

С 2017 года Apple наняло почти пятьдесят бывших сотрудников Tesla, включая инженеров по разработке программного обеспечения. Например, одним из таких работников является экс-вице-президент компании Дуг Филл, трудившийся в фирме Илона Маска последние пять лет. В Tesla он занимался созданием электрокаров Model 3.

Несколько дней назад один из бывший сотрудников фирмы обвинил ее руководство в слежке за подчиненными. Он считает, что работодатели ничего не сделали после того, как появилась информация о вероятной реализации наркотиков из Мексики на фабрике компании. В Tesla назвали такие данные ложью.

Никита Готский