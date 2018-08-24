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От редактора

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 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | США возрождают Второй флот из-за угрозы со стороны России

США возрождают Второй флот из-за угрозы со стороны России

Сегодня, 21:40

Церемония открытия прошла сегодня на борту авианосца USS George H.W. Bush при участии представителей Пентагона.

 

Расформированный Второй флот США получил вторую жизнь. Власти страны решили возродить его из-за усиления российской активности в Северной Атлантике. В Пентагоне заявили, что возобновление Второго флота является часть национальной стратегии США, которая больше сосредоточена на ближайших противниках и менее на радикальном исламизме. Командующим вторым флотом назначен вице-адмирал Энндрю Льюис. Находясь на церемонии, он назвал морской контроль и демонстрацию силы двумя жизненно важными элементами национальной безопасности, которые оспариваются РФ и КНР: возрождающимися странами, по мнению военного.

Второй флот станет базироваться на восточном побережье США и на севере Атлантики, о численности кораблей пока ничего не сообщается.

Ранее украинский политик Александр Турчинов потребовал усилить ВМС в Азовском море из-за вероятных расширений Россий своих рубежей. Он считает, РФ нарушила международное право, соорудив Крымский мост и задерживая суда Украины.


Никита Готский
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