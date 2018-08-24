США возрождают Второй флот из-за угрозы со стороны России

Церемония открытия прошла сегодня на борту авианосца USS George H.W. Bush при участии представителей Пентагона.

Расформированный Второй флот США получил вторую жизнь. Власти страны решили возродить его из-за усиления российской активности в Северной Атлантике. В Пентагоне заявили, что возобновление Второго флота является часть национальной стратегии США, которая больше сосредоточена на ближайших противниках и менее на радикальном исламизме. Командующим вторым флотом назначен вице-адмирал Энндрю Льюис. Находясь на церемонии, он назвал морской контроль и демонстрацию силы двумя жизненно важными элементами национальной безопасности, которые оспариваются РФ и КНР: возрождающимися странами, по мнению военного.

Второй флот станет базироваться на восточном побережье США и на севере Атлантики, о численности кораблей пока ничего не сообщается.

Ранее украинский политик Александр Турчинов потребовал усилить ВМС в Азовском море из-за вероятных расширений Россий своих рубежей. Он считает, РФ нарушила международное право, соорудив Крымский мост и задерживая суда Украины.

Никита Готский