Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье

Сотрудник Администрации транспортной безопасности заставил девушку показать использованную прокладку. Очередной инцидент, нарушающий права мусульман, произошёл в аэропорту Бостона, США.

27-летняя выпускница Гарварда Зайнаб Мёрчант рассказывает, что далеко не в первый раз сталкивается с неуважением к себе. Довольно часто её права нарушают именно сотрудники аэропорта. Так, в Бостоне, во время досмотра, офицер почувствовал что-то в паховой зоне Зайнаб и отвел её в комнату для личного досмотра. Девушка попыталась оправдаться и сказала, что у неё менструация, но сотрудники аэропорта заставили её раздеться и показать использованную прокладку.

После происшествия офицеры закрыли рукой бейджи и скрылись в служебном помещении. Зайнаб уверяет, что нередко ей приходится раздеваться до белья, чтобы показать отсутствие взрывчатки. Девушку также постоянно спрашивают о направлении ислама, которое она исповедует, и её мнение о террористических группировках. Мусульмане встречаются с недоверием правоохранителей и в Европе, куда беженцы приезжают в поисках лучшей жизни.

Елизавета Трюфель