Эксперт: на планету-убийцу Нибиру лучше смотреть через очки сварщика

Известный американский климатолог Итан Турбридж заявил, что Африке «повезло» больше других континентов. Именно она примет на себя первый удар Нибиру.

Свой страшный прогноз он основывает на том, что обнаружил верные признаки надвигающегося Апокалипсиса на чёрном континенте. По его мнению, сильная засуха в Кении и Центрально-Африканской республике, потрескавшаяся почва и высыхающие растения, явно свидетельствуют о том, что скоро произойдёт атака двенадцатой планеты. К тому же, по уверениям конспирологов, с экватора лучше всего можно рассмотреть приближающуюся Нибиру.

Некоторым наблюдателям удалось снять на видео мчащуюся к Земле планету-убийцу. Эксперты рекомендуют следить за ней, используя те же приспособления, что и во время наблюдения за солнечным затмением. Это может быть дымчатое стекло или очки сварщика. Также пригодятся фильтры камеры смартфона, которым снимают диковинное явление. В противном случае, это представляет большую опасность для глаз.

Дмитрий Брокгауз