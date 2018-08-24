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Голодная британка родила в туалете Макдональдса

Сегодня, 10:41

Молодые британцы рады, что это произошло в ресторане быстрого питания, а не где-нибудь в безлюдном месте.

Проголодавшаяся семейная пара из Восточного Йоркшира решила заскочить в Макдональдс, чтобы по-быстрому перекусить. 21-летняя Сара Мик находилась уже на девятом месяце беременности, но по подсчётам врачей роды должны были случиться только через три-четыре дня. Сара отправилась в туалет заведения, а её муж Джош Холл остался в зале, чтобы сделать заказ. Внезапно он услышал крики о помощи. Это кричала Сара, у которой прямо в туалете начались схватки. Медлить было нельзя, ведь у роженицы уже отошли воды.

На подмогу мужу пришли сотрудники ресторана и, до приезда скорой помощи, помогли Саре и Джошу. На свет появился мальчик весом 2 килограмма 300 грамм. Скорая помощь отвезла малыша и счастливых родителей в клинику. Предположительно, они собираются назвать мальчика Дональдом.


Дмитрий Брокгауз
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