Неудачная атака: В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в бою под Луганском

Украинская армия потеряла троих бойцов, у ещё четверых серьезные ранения.

В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в бою под Луганском. Андрей Марочко, являющийся представителем народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что сегодня в 7:50 (мск) 53-я бригада пыталась захватить территорию около села Желобок. Неудачная атака украинцев была подавлена ответным огнем. ВСУ потеряли 3 человек, 4 были ранены. Украинские военные оказались на прежних позициях.

Сообщается также, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ дважды нарушали режим прекращения огня. По словам Марочко, ситуация в этом месте напряжённая.

Татьяна Преображенская