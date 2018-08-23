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| | Неудачная атака: В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в бою под Луганском

Неудачная атака: В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в бою под Луганском

Вчера, 23:15

Украинская армия потеряла троих бойцов, у ещё четверых серьезные ранения.

 

В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в бою под Луганском. Андрей Марочко, являющийся представителем народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что сегодня в 7:50 (мск) 53-я бригада пыталась захватить территорию около села Желобок. Неудачная атака украинцев была подавлена ответным огнем. ВСУ потеряли 3 человек, 4 были ранены. Украинские военные оказались на прежних позициях.

Сообщается также, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ дважды нарушали режим прекращения огня. По словам Марочко, ситуация в этом месте напряжённая.


Татьяна Преображенская
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