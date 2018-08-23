Все еще в лечебных учреждениях находятся 19 пациентов. За 2018 год выявили 107 больных.

Сотрудники греческого Центра по контролю и профилактике заболеваний информируют, что в Греции 11 человек скончались из-за лихорадки Западного Нила. 19 пациентов, у которых также диагностировали данное заболевание, все еще находятся в лечебных учреждениях. Всего за 2018 год успели заразиться 107 человек.

Впервые этот вирус был выявлен на территории Греции в 2010 году. В течение следующих четырех лет из-за лихорадки Западного Нила скончались 80 человек, а с 2015 по 2016 не выявлено ни одного случая. Вспышка вирусного заболевания повторилась в 2017 году – заболели 48 человек, из которых скончались пятеро.

Известно, что данное заболевания распространяется из-за комаров. Правительство Греции рассчитывает как на использование москитных сеток, так и на применения инсектицидов там, где особенно большая численность комаров. Гражданам советуют надевать одежду, закрывающую тело, а также не допускать стоячей воды в участках возле дома.