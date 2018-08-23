В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

От редактора

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и…

Сюжеты:

«Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина «Овдовеешь»: Тарзан подарил Королёвой рисунок на заборе на «хрустальную» свадьбу «Наша красивее»: Двойник Ольги Бузовой из Тынды сняла пародию на «Мало половин»
| | В Греции 11 человек скончались из-за лихорадки Западного Нила

В Греции 11 человек скончались из-за лихорадки Западного Нила

Сегодня, 20:41

Все еще в лечебных учреждениях находятся 19 пациентов. За 2018 год выявили 107 больных.

Сотрудники греческого Центра по контролю и профилактике заболеваний информируют, что в Греции 11 человек скончались из-за лихорадки Западного Нила. 19 пациентов, у которых также диагностировали данное заболевание, все еще находятся в лечебных учреждениях. Всего за 2018 год успели заразиться 107 человек.

Впервые этот вирус был выявлен на территории Греции в 2010 году. В течение следующих четырех лет из-за лихорадки Западного Нила скончались 80 человек, а с 2015 по 2016 не выявлено ни одного случая. Вспышка вирусного заболевания повторилась в 2017 году – заболели 48 человек, из которых скончались пятеро.

Известно, что данное заболевания распространяется из-за комаров. Правительство Греции рассчитывает как на использование москитных сеток, так и на применения инсектицидов там, где особенно большая численность комаров. Гражданам советуют надевать одежду, закрывающую тело, а также не допускать стоячей воды в участках возле дома.


Новости по теме
Роспотребнадзор: Вспышка лихорадки Ласса произошла в Нигерии
Роспотребнадзор: Вспышка лихорадки Ласса произошла в Нигерии

 По данным на 2018 год из-за данного заболевания скончались 118 человек. Лихорадка распространяется в связи с прямым и непрямым контактом зараженными грызунами.

«Осторожно, лихорадка»: специалисты поведали о потенциальной опасности лихорадки у взрослых
«Осторожно, лихорадка»: специалисты поведали о потенциальной опасности лихорадки у взрослых

Большинство людей начинают переживать из-за лихорадки у детей, а если заболели сами, то сбивают температуру лекарствами, не уделяя ей должного внимания.…

В Баку при пожаре в наркоцентре скончались 30 человек
В Баку при пожаре в наркоцентре скончались 30 человек

Приблизительно 30 человек скончались в результате пожара наркологического центра в Баку. Об этом журналисты узнали от своих источников. Эта цифра погибших пока…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости